女優松たか子（48）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト生出演。食べるのが早いと明かした。松が「食べるのは早いっていう自覚はある」と切り出すと、サンドウィッチマンの伊達みきお（50）は「食べるの早かった！『帰れマンデー』の時も」と驚きの声を上げた。テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」で松と共演した際「最後、茶そばいただいて。いろりのところで。