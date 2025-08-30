¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò½ª¤¨¡¢µ­Ç°¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ëµð¿ÍOB¤Î¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¹â¶¶Í³¿­¤µ¤ó¡á30Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆüÊÆ¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢Æ±¤¸µð¿ÍOB¤Î¹â¶¶Í³¿­¤µ¤ó¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ó°Ìºå¿À¤ÈÂç¤­¤¯Î¥¤µ¤ì¤¿¸ÅÁã¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê3°Ì¤Î¡ËDeNA¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£¤â¤·Í¥¾¡¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¾­ÍèÅª¤Êµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó