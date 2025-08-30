ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Î¾¥êー¥°¤ÎMVP¥ìー¥¹¤ò¹Í»¡¡£¥¢¡¦¥êー¥°¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥­ー¥¹¡Ë¤È¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅêÉ¼¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë»ØÉ¸¤Ê¤É¤Ë¸À