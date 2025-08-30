開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 25/08/07 25/10/14 ＦＣホールディングス 1,420円上場廃止予定 25/08/15 25/10/10 レジル 2,750円上場廃止予定 25/07/15 25/09/30 フロイント産業 1,085円上場廃止予定 25/08/14 25/09/29 ケアネット 1,13