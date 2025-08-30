ノルディックスキー・ジャンプ女子で１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が３０日、山形・蔵王で自然保護の啓発イベントを行った。自身が発起人となっている「ＪＵＭＰｆｏｒＴｈｅＥａｒｔｈＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として、高校生ら約７０人とオオシラビソの稚樹の探索・採取・移植を行った。６月に行った第１弾のゴミ拾いに続くイベントで、その際に地球温暖化への危機感を口にし、慣れ親しんだ蔵王の樹氷を