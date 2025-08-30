人気シェフ・鳥羽周作氏（47）がメニューの監修などを行っていた、長野県小谷村の古民家レストラン『NAGANO』が9月の営業をもって閉業する。’23年7月にオープンした同店だが、2年ほどの営業でその幕を閉じることになった。「『NAGANO』は、築140年を超える古民家を小谷村の自治体がレストランにリノベーションしたお店でした。鳥羽さんが代表を務める『sio』が、’22年10月に村からオファーを受けて契約を結んだといいます。村が