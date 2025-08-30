中国商務部の公式サイトのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月30日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は現地時間27〜29日、米国を訪問し、米財務省、商務省、通商代表部（USTR）の関係者と会談した。双方は両国首脳の電話会談で得られた共通認識の実行を巡り、経済貿易関係や経済貿易会談での合意の実行などについて意思疎通を行った。李氏は中米両国が相互尊重、平和共存、協