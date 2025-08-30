8人組ダンスボーカルグループMAZZEL（マーゼル）が30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。SKY−HIがCEOを務める事務所BMSGに所属し、オーディション番組「MISSION×2」から23年にデビューしたグループ。この日は人気曲「Seaside Story」「J．O．K．E．R．」やデビュー曲「Vivid」最新曲「DANGER」など全8曲をパフォーマンス。一糸乱れぬダンスと力のこもったラップで、ファンを