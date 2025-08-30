◇MLB カブス 11-7 ロッキーズ(日本時間30日、クアーズ・フィールド)カブスの鈴木誠也選手は、この日3番・DHで先発出場。第2打席では16日のパイレーツ戦以来となる13試合ぶりの長打を放つなど、マルチ安打の活躍を見せました。鈴木選手は初回の第1打席はセンターフライに倒れますが、3回に迎えた第2打席では、相手先発のヘルマン・マルケス投手のストレートをとらえ、センターフェンス直撃となる二塁打を放ちました。打球飛距離は