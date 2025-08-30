参議院選挙投票日の7月20日、札幌にある鈴木宗男事務所は重い空気に包まれていた。自民党から比例代表で立候補した鈴木は、開票から約8時間後の21日午前4時半に記者会見を開き、こう語った。【写真】衆院議員になった貴子と親子で登院する鈴木宗男「もう選挙には出ません。この発言は一つのけじめ。いわゆる終止符」敗色濃厚。当選は厳しいとした上で、時折、悔し涙をのぞかせながら、あふれる思いを伝えた。鈴木宗男の政治家