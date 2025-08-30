古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人3選手が所属するイングランド2部バーミンガム。29日にアウェイで行われた第4節レスター戦に0-2で敗れ、今季リーグ戦初黒星を喫した。シュート数でもボール保持率でも相手を上回ったものの、最後まで得点を奪えず。その一戦に古橋は77分プレーし、岩田はフル出場した（藤本は欠場）。現地紙は2人の日本人選手に以下のような採点を与えていた。『Birmingham Live』「岩田、6点。レスターは彼を