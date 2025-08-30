実業家のひろゆき氏（４８）が２９日、自身の「Ｘ」を更新。話が下手な人について持論を語った。ひろゆき氏は「話下手で話が長い人は、浮かんだ言葉を順番に喋る」と切り出すと「時系列や相手の理解に合わせて内容や語彙を選ぶのではなく、浮かんだ言葉を垂れ流すだけで何も考えてない」と指摘した。また、「ダンスみたいなもので、本能の赴くままに楽しそうに喋る。遮られると快楽を止められて不機嫌になる」と続けると「伝