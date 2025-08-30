俳優の松尾貴史（65）が30日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。大ヒット上映中の映画「国宝」について語った。俳優の吉沢亮が主演で、才能か血筋かという歌舞伎界の人間模様や愛憎劇を描いている。長時間上映のため、「眠くなった時の対策をいろいろと施して」鑑賞したというが「一切、手を付けなかった」と松尾。「見てるうちにだんだん力が入ってくるんですよ。手とか体のどこかに。脱力す