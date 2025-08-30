日本、インドネシア両政府は、同国のプラボウォ大統領の就任後初となる来日を9月上旬とする日程で調整に入った。石破茂首相と会談し、安全保障分野での協力推進などを確認する見通し。複数の政府関係者が30日、明らかにした。昨年10月に就任したプラボウォ氏は、9月3日に中国政府が北京で開催する抗日戦争勝利80年記念行事に出席する。政府関係者によると、その後に日本と韓国を訪れる方向だ。首脳会談では、覇権的な動きを