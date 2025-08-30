毎年9月の「がん征圧月間」を前に、がんの予防に関する正しい知識の普及をと「がん征圧岡山県大会」が開かれました。 【写真を見る】がんの予防の正しい知識を「がん征圧岡山県大会」県内では年間約5,700人ががんで死亡 岡山県健康づくり財団などが毎年開いているもので、今年は約300人が参加しました。 会では冒頭でがんの予防・研究に尽力した個人や団体の表彰が行われました。 がんは日本人の約2人に1人がかかり、岡山