8月30日、札幌競馬場で行われた6R・3歳未勝利（芝2000m）は、和田陽希騎乗の13番人気、スタードメイソン（牝3・栗東・藤原英昭）が勝利した。3/4馬身差の2着にマザーズウィル（牝3・美浦・国枝栄）、3着にラファヴォリット（牝3・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは2:03.9（稍重）。1番人気で松岡正海騎乗、ストレートブラック（牝3・美浦・奥平雅士）は4着、2番人気で佐々木大輔騎乗、バトラーズワーフ（牡3・美浦・浅利