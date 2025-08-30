モデルの松島花さんが、日々のトレーニングでの一コマを投稿しています。 【写真を見る】【 松島花 】トレーニングチューブが切れ「やったぁ〜」目を見開きビックリ内転筋をひたすら鍛えるフォロワー感嘆「姿勢美しすぎ」松島さんは、ジムで軽快な音楽のビートに合わせて、トレーナーの声がけに従いながらトレーニング。壁が自分の真左に来るように立ち、自身の左足首と壁のバーをトレーニングチューブで結んで、太もも内