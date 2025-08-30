来週は前線の南下や熱帯じょう乱の北上に伴い、全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。ただ、熱帯じょう乱の予測には幅があり、発達の程度や進路によって大きく天気が変わる可能性があります。大雨となる恐れもあるため、今後の情報に注意が必要です。2日以降の前線や熱帯じょう乱の動きに注目来週は、これまで日本付近を覆っていた太平洋高気圧の勢力が弱まるため、全国的に前線や気圧の谷の影響を受けやすくなる見込みです。