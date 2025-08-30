俳優松尾貴史（65）が30日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。大ヒット中の映画「国宝」について語った。時事ネタについて語るコーナーで、映画「国宝」についてトーク。同作を鑑賞したという松尾は、3時間弱の上映時間に備え「眠くなった時の対策をいろいろと施して。ペットボトルの飲み物も用意して。それが一切手を付けなかったです、最後まで」と夢中で鑑賞したと語った