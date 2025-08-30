½÷Í¥¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È²ø¾ðÊó¡É¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤­¤ª¡Ê50¡Ë¤«¤é¡Ö¾¾¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¾å¤¬¤ê¡©±Ë¤²¤Ê¤¤¤È¤«¡£±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¾¾¤Ï¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¡¢²»¤òÎ©¤Æ