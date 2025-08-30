兵庫県豊岡市と全但バスは、竹野地域で１０月から導入する予約型乗り合い交通について、「バス型日本版ライドシェア」の試験運行制度を活用する方針を決めた。バス会社が運行する自家用車での乗り合い輸送や個別輸送を可能にした国内初の試みで、運転手不足が深刻化する地域の交通維持策として注目される。（熊谷暢聡）昨年４月に始まった「日本版ライドシェア」は、一般ドライバーが自家用車を使って有償で人を運ぶ事業。現行