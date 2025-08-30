24時間テレビのスタートを前に30日、長野県内各地でも寄付金の受け付けが始まり大勢の家族連れなどが訪れています。午後2時の開場と同時に、列を作った30人余りが入場しました。長野市若里のテレビ信州本社前に設けられたチャリティバンクでは、次々と来場者から寄付金が寄せられています。 今年のチャリＴシャツは、信州が映画の舞台になった「名探偵コナン」がデザインされ人気を集めています。長野市は午後1時半すぎに