今週は「ネオンデザインマイクロファイバータオル（中村晃）」（税込み1,800円）を3人にプレゼントします。ネオンデザインのマイクロファイバータオルです。タオルを掲げて選手を応援しよう！サイズ＝約H340×W800mm応募はこちらをクリック応募の締切は9月5日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。◇◇◇今年の鷹祭SUMMERBOOSTで