毎日の洗顔がもっと楽しく、肌にやさしくなる新アイテムが誕生しました。資生堂ジャパンとマツキヨココカラ＆カンパニーが共同開発した「S 肌グミ」は、美容液生まれのグミ洗顔。泡立て不要で、なでるだけで汚れを落としながらうるおいを守り、ぷるちゅるな素肌へ導きます。数量限定で登場する全3タイプは、成分や気分に合わせて選べるのも魅力的♡新しい洗顔習慣を試してみませんか？ 美容液をたっぷり配合した新発想