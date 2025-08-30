タレントのホラン千秋が8月29日、Instagramを更新。自身のYouTubeチャンネルを開始したことを報告した。ホランはYouTubeのサムネイルを添え、《ホラン千秋YouTube始めましたゆる〜っと更新していくので、ぜひ見てねプロフィールのリンクからどうぞ》と投稿。YouTubeチャンネルの第1回の動画は28日に配信。「【ご挨拶】 YouTube始めました!」のタイトルで、オーストラリアのシドニーで撮影した4分弱のものだった。「ホラ