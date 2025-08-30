歌手の三浦祐太朗（41）が30日までに自身のインスタグラムを更新。実弟で俳優・三浦貴大（39）との兄弟ショットを公開した。「#NACK5 #キラスタ 一年ぶりの公開生放送ウィークでした木曜コンビは浴衣でお届けしました」とし、「最終日の今日は我が弟である #三浦貴大 がゲストこの番組で初共演できて嬉しかったなぁ」と心境をつづり、貴大と、共演の斉藤百香との3ショットを披露。「話し足りなくてコーナー少し延長した