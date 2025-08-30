名古屋競輪場の東側に建設されていたＢＭＸのレースコース「ＮＡＧＯＹＡＫＥＩＲＩＮＢＭＸ」の開催式典が３０日、翌３１日のオープンを前に行われた。国際基準を満たした常設コースで、今後は国際大会や初心者向け体験会なども定期的に行われ、１１月には２０２５アジア選手権ＢＭＸレーシングの会場に予定されている。開催セレモニーでは名古屋競輪組合管理者の広沢一郎名古屋市長が「本コースが一過性のものではなく、