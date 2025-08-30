◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第３日（３０日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）第３ラウンドが行われ、７位で出た後藤未有（大東建託）が６バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１０アンダーの単独首位に浮上。ツアー初優勝に王手をかけた。６８で回った小滝水音（静ヒルズＣＣ）と鶴岡果恋（明治安田）、７１の金沢志奈（クレスコ）、７２の大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）が