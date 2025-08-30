３０日の新潟１Ｒ・３歳上障害オープンで、サルサロッサ（牝６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父エスケンデレヤ）は、１号障害着地時につまずいて井上敏樹騎手がバランスを崩した際に、右側の手綱が同馬の頭を越えて左側に変位。左側でしか手綱での制御が効かない状態となり、コーナー外側に大きく逸走したため、１周目４コーナーで競走を中止した。