北朝鮮メディアは、金正恩総書記がロシア派兵で戦死した兵士の遺族らと面会し、慰労したと報じました。【映像】金正恩氏 「彼らの貴い命を守れなかった悲痛を禁じ得ない」30日付の朝鮮労働党の機関紙は、金総書記が29日、ロシアに派遣され戦死した兵士らの遺族に面会したと伝えています。金総書記は「彼らの貴い命を守れなかった悲痛を禁じ得ない」と追悼の意を示したということです。その上で、平壌に遺族のための新しい