女優の武田久美子（57）が30日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。武田は「30年ぶりのお立ち台娘に誘われてクラブに出没しました」と長女・ソフィアさんとの2ショットを投稿。ストーリーズには音楽に合わせノリノリで踊る姿も公開し「落ちない様にハラハラでしたが、、久しぶりでとっても楽しかったです」とつづった。この投稿にファンからは「娘さんと2人並んで、昔も今も変わらない久美子