将棋日本シリーズJTプロ公式戦は8月30日、高松市の「サンメッセ香川」で2回戦第3局の対局を開始した。本局に臨むのは、現在王位挑戦中の永瀬拓矢九段（32）と前年準優勝で1回戦を勝ち抜けた広瀬章人九段（38）。強豪が激突する注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。【中継】永瀬九段VS広瀬九段 注目の2回戦（生中継中）永瀬九段は、2009年10月に四段昇段。竜王戦2組（1