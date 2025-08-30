植物に由来するバイオエタノール燃料を活用して自動車から排出される二酸化炭素を減らそうという取り組みが進んでいます。【映像】バイオ燃料活用でCO2削減へソルガムは食用ではないイネ科の作物で痩せた土地でも育ち、発酵などをさせるとバイオエタノールになります。ガソリンと混ぜると自動車の燃料になり、二酸化炭素の削減につながることから、トヨタ自動車やENEOSなどが共同研究を行っています。トヨタが開発した酵母菌