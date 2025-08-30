日本サッカー協会(JFA)は30日、U-17日本女子代表候補のGK熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)がコンディション不良のため不参加となり、代わってGK関口明日香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)を追加招集すると発表した。U-17日本女子代表候補は9月1日に集合し、福島県のJヴィレッジで国内トレーニングキャンプを行う予定となっている。