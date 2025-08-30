「MUCHA（ミュシャ）」から、ミュシャの名作『12か月』の絵はがきと星座を組み合わせた「フレグランスオイル」が登場。2025年9月18日（木）、ミュシャ店舗および公式オンラインストアで発売されます。新しくオープンする2店舗では先行販売を実施。ワン・フクオカ・ビルディング店では9月5日（金）より、ニュウマン高輪店では9月12日（金）より展開されますよ。ミュシャの名作『12か月』がフレグランスオイルになった！©Mucha