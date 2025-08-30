伝統芸能の担い手を支援する経済人会議の総会が開かれました。 この「石川伝統芸能支援経済人会議」は、石川県内の伝統芸能を継承するため、金沢商工会議所と金沢経済同友会、県芸術文化協会が連携し、3年前に設立したものです。29日の総会では、金沢の3つの茶屋街の芸妓と山中温泉の芸妓衆、邦楽舞踊家らに、あわせて2600万円あまりの奨励金などが贈呈されました。 安宅建樹理事長は「それぞれで精進していただき、石川の伝統芸