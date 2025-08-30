リバプールの10番を背負うアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターの投稿写真が注目を浴びている。マック・アリスターは29日に自身のインスタグラム(@alemacallister)を更新し、「(愛犬の)オメロと散歩」と4枚の写真をアップ。リバプールの1995-96シーズンのアウェーユニフォームを着ており、ファンから「かっこいい」「なんてシャツだ」「レトロなシャツ​​も大好き」「95-96リバプールアウェーは最高だ