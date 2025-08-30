警察と消防によりますと、30日正午ごろ、鹿屋市串良町細山田で住宅などを焼く火事がありました。 消火活動のため、周辺の国道269号は通行止めとなっていましたが、午後2時半すぎに規制は解除されました。 ・ ・ ・