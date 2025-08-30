空手女子で東京五輪銀メダリストの清水希容さん（３１）が３０日、自身のインスタグラムを更新。投稿した画像の美しさに衝撃が走った。「静と動−Ｐａｒｔ２−何を見て、どう行動するか」と綴り、吸い込まれるような凜とした視線が印象的な一枚と、美しい横顔のショットを投稿した。コメント欄などでは「見慣れない写真にキュンとした」、「女優さんかと思った」、「美しい」、「かっこええなぁ」と感嘆の声が上がっていた