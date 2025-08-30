インタビューに応じる池田泉州ホールディングスの阪口広一社長池田泉州銀行を傘下に持つ池田泉州ホールディングス（HD）の阪口広一社長（60）が30日までに共同通信のインタビューに応じ、2025年度中に中小企業の合併・買収（M＆A）を手がける新会社を設立する方針を明らかにした。後継に悩む企業に受け継ぐ経営者を紹介し、事業承継の支援を強化する。現在は池田泉州銀行内の一部門がM＆Aを手がけている。独立した組織にして意