３０日は各地で厳しい暑さとなり、気象庁によると、三重県桑名市で午後１時２３分に４０・５度に達し、同市の過去最高を更新したほか、午後２時４０分までに埼玉県鳩山町で４０・３度、同県熊谷市で４０・２度を記録した。日本気象協会によると、今年に入り国内で４０度以上を観測したのは計８日となり、２０１８年の７日を上回り最多となった。