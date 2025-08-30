キタニタツヤが、『にこにこ・ぷん NEO』とのコラボ映像を公開した。◆キタニタツヤ 動画本動画は、8月29日〜31日の3日間にて実施される＜YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation＞にて公開されたものだ。事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは「教育」であることだけは発表されていたが、詳細は明らかにされておらず、前日の29日にはSNSを中心に人気を集める「教育番組」のタマとのコラボ映像を公開