お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤さんの妻で、第二子妊娠中のモデルの蜂谷晏海さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに投稿。コーディネートや日常レシピを紹介しています。 【写真を見る】【 蜂谷晏海 】第二子妊娠中「横から見るとお腹ぽっこり」家族での日常ご飯も投稿「一緒のご飯食べられるって幸せ」蜂谷さんは、ノースリーブのカーディガンに黒のゆったりしたパンツを合わせて、正面からではお腹がそれ