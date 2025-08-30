◇ナ・リーグドジャース0―3ダイヤモンドバックス（2025年8月29日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）は29日（日本時間30日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。打撃では3打数無安打2三振に終わったが、課題の右翼守備では4回にスライディングキャッチを見せるなど、守備力の改善をアピールした。チームは打線が元気なく今季7度目の零敗を喫して連勝が4で止まった