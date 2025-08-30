元テレビ東京のフルーアナウンサー福田典子（34）が30日に自身のXを更新。手のケガの原因を報告した。29日に「さすがに痛いかも。笑」とつづり、手の親指付け根付近に紫色の内出血が広がった様子を投稿。「大丈夫ですか？」「どーしたの！！」とファンから心配の声が集まっていた。するとこの日「昨日の痛そうな手のあざ、ご心配をおかけしまして…また転けたの？とか、突き指ですか？とか、たくさんのリプありがとうござい