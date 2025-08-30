横山秀夫による短編推理小説「陰の季節」シリーズは、警務課調査官という一般警察官の人事責任者である管理部門の警察官が主人公の物語。2000年から2004年にかけて、上川隆也の主演でテレビドラマ化もされたヒット作だ。TBSチャンネル2で9月に放送される横山秀夫サスペンス「陰の季節7・清算」は、ドラマシリーズ第7弾にあたる。上川演じる主人公・二渡真治が、警察官の増員と定期異動、警察官の不倫疑惑という複雑に絡み合う難題