ドジャース大谷翔平選手の30日の全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平 3打数1安打 0対3でドジャース敗れる本拠地でのダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席はフォアボールで出塁。3回の第2打席は痛烈な当たりをファーストがはじき内野安打に。6回の第3打席はサードへのファールフライに倒れます。8回の第4打席はショートゴロでした。この日の大谷は3打数1安打。試合は0対3でドジャー