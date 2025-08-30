女優の秋野暢子が28日に自身のアメブロを更新。駐車場料金が1万円を超えていたことを明かした。【映像】秋野暢子、闘病中のスキンヘッド姿この日、秋野は「恒例のランチ会です。皆さんサバイバー。日々、闘ってるメンバーです」と報告し「今月も、皆揃って食事会ができました」と明かした。続けて「今回は私が幹事（持ち回りなんです）赤坂の瓢喜さんでしゃぶしゃぶ頂きました」と説明。「皆、美味しい美味しいとパクパク デ