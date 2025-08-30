プロ野球・ヤクルトは30日、出産立ち会いのためアメリカに一時帰国していたアビラ投手が再来日したことを発表しました。メジャー通算72試合で8勝4敗1セーブ、防御率3.51をマークしているアビラ投手。今季からヤクルトに加入し、13試合に登板(うち12先発)して5勝8敗1HP、防御率3.97を記録しています。直近では20日の巨人戦に先発し、6回途中114球、被安打3、9奪三振、4四球、2失点の内容で5勝目をあげていました。その後、翌21日に