タレント・堀ちえみの夫である尼子勝紀さんが28日に自身のアメブロを更新。車がガス欠になるハプニングに見舞われたことを報告した。【映像】堀ちえみが乗り継いできた様々なメルセデス・ベンツこの日、尼子さんは「次の車の納車までもう少し。なのであまりガソリンは入れていませんでした」と前置きしつつ「しかし昨夜は油断してました。気がついたらガソリンがなくなっていました」とガス欠になってしまったことを明かした。